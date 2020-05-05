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Adliyelerin açılış tarihi belli oldu! Adliyeler ne zaman açılacak? Mahkemeler ne zaman görülmeye başlanacak?

Türkiye’de corona virüsü sebebiyle adliye salonları uzun bir süredir kapalıydı. Dün akşam alınan kararlarla corona virüsü tedbirlerinde bazı normalleşme adımları atıldı. Peki, adliyeler ne zaman açılacak? Mahkemeler ne zaman başlayacak? İşte alınan kararlar…

10:01 -
Haberler Gündem
Adliyelerin açılış tarihi belli oldu! Adliyeler ne zaman açılacak? Mahkemeler ne zaman görülmeye başlanacak?

Dün akşam gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında corona virüsü ile alakalı bir dizi kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kararlara göre, alınan bazı tedbirlerde normalleşme adımları atıldı. Peki, uzun süredir kapalı bulunan adliyeler ne zaman açılacak? Mahkemelerin tekrar görülmeye başlanacağı tarih…

ADLİYELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Dün akşam alınan kararlarla corona virüsü normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bu adımlardan biri de adliyelerin açılacağı tarihin belirlenmesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adliyelerin 15 Haziran tekrar açılacağını söyledi.

ADLİYELER KAPALIYKEN DURUŞMALAR NASIL YAPILIYOR?

Adliye salonlarının kapalı olması sebebiyle, mahkemeler de görülemiyor, karara bağlanamıyor. Bakan Gül, görüntülü olarak mahkemelerin yapılması için çalışmaların başladığını söylemişti. Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, tutuklular SEGBİS üzerinden duruşmaya katılacak.

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