Adliyelerin açılış tarihi belli oldu! Adliyeler ne zaman açılacak? Mahkemeler ne zaman görülmeye başlanacak?

Dün akşam gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında corona virüsü ile alakalı bir dizi kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kararlara göre, alınan bazı tedbirlerde normalleşme adımları atıldı. Peki, uzun süredir kapalı bulunan adliyeler ne zaman açılacak? Mahkemelerin tekrar görülmeye başlanacağı tarih…

ADLİYELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Dün akşam alınan kararlarla corona virüsü normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bu adımlardan biri de adliyelerin açılacağı tarihin belirlenmesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adliyelerin 15 Haziran tekrar açılacağını söyledi.

ADLİYELER KAPALIYKEN DURUŞMALAR NASIL YAPILIYOR?

Adliye salonlarının kapalı olması sebebiyle, mahkemeler de görülemiyor, karara bağlanamıyor. Bakan Gül, görüntülü olarak mahkemelerin yapılması için çalışmaların başladığını söylemişti. Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre tutukluluk değerlendirmesinin zorunlu olduğu durumlarda, tutuklular SEGBİS üzerinden duruşmaya katılacak.