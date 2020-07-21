Adliyeye silahlı saldırı: Üçü çocuk altı kişi yaralandı

Kafe işletmecisi Abdurrahman Çalım ile Nuri Örgen arasında genelev işletmesi nedeniyle husumet yaşanmaya başladı. İddiaya göre, Örgen'in azmettirmesi sonucu Gürselpaşa Mahalesi'nde Soner G. ve Osman G. araç içinden içinde Abdurrahman Çalım'ın bulunduğu araca 15-20 kez ateş açıldı. Çalım hafif yaralandı.

BARIŞ TOPLANTISINDA KAN DÖKÜLDÜ

12 Mayıs'ta ise taraflar Türkmenbaşı Bulvarı'nda yine silahlı çatışmaya girdi. Açılan ateş sonucu kurşunlardan biri olay yerine giden polis aracına isabet etti. Aynı gün akşamı ise taraflar aralarındaki husumete son vermek için bir araya geldiklerinde Osman G. ve Soner G., Çalım'a ait kafeye 10-15 kez ateş etti. Tayfun P. de silahla karşılık verince silahlı çatışma yaşandı.

Bu olayların ardından polisin yaptığı soruşturma sonunda, Osman G., Soner G., Tayfun P., Nuri Örgen, Adem Güzel hakkında kamu malına zarar verme, silahla kasten basit yaralama, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme, mala zarar verme, silahla tehdit suçlarından Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Davanın ilk duruşması için gelen taraflardan Adem Güzel üvey babası Abdurrahman Çalım ile hasım olduğu iddia edilen davanın şüphelileri arasında bulunan Nuri Örgen adliye girişinde karşılaştı. İddiaya göre taraflar önce sözlü tartışıp kavga etti.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ardından, Adem Güzel yanındaki tabancasını çıkartıp Örgen'e doğru ardı ardına ateş etti. Örgen vücuduna isabet eden iki kurşunla yaralanıp adliyenin iç kısmına kaçtı. Açılan ateş sonucu iki kişi ile çıkan kavga arasında kalan üç çocuk daha yaralandı. Adem Güzel ile birlikte toplam üç kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.