Adnan Oktar Davası’nda ev hapsindeki sanığa tekrar tutuklama kararı

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik görülen davada yeni gelişme… İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesinde görülen duruşmada adli ev hapsinde adli kontrol tedbiri uygulanan sanık Osman Süer hakkında tekrar tutuklama kararı çıkarıldı.

Mahkeme çıkardığı tutuklama kararında, müştekilerin ve etkin pişman olduğu iddia edilen sanıkların tutarlı ve ısrarlı bir şekilde beyanlarını dikkate aldığını ifade etti.

Sanık Ozan Süer’in cep telefona ait inceleme raporlarına da yer verilen kararda suç örgütünün yönetiminde olan internet siteleri, blog sayfaları, A9 TV ve diğer internet sayfalarına ait yönetici giriş panel, kullanıcı isim ve parolalarının kayıtlı olduğu not belgelerinden bulunduğunun belirtildiği vurgulandı.

Mahkeme sanık hakkında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını değerlendirerek Süer’in tekrar tutuklanmasına karar verdi. (DHA)