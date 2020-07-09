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Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı!

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik açılan davanın bugünkü duruşmasında mahkeme başkanı salondaki herkesi corona virüsü önlemleri kapsamında maske takılmasının zorunluğu olduğunu söyleyerek uyardı. Tutuklu sanık Adnan Oktar, uyarılara rağmen maske takmayınca duruşma salonundan çıkarıldı. 

18:08 -
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Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı!

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısında görülen duruşmada bugün sanık avukatları, savunma yaptı. Mahkeme başkanı öğleden önce salondaki herkesi maske takması yönünde son kez uyardı.

Öğle arasından sonra devam eden duruşmada tutuklu sanık Adnan Oktar’ın maske takmadığı görüldü. Mahkeme başkanı daha önce de uyarı yaptığını yineleyerek Oktar’ın duruşma salonundan çıkarılmasını istedi.

ADNAN OKTAR: ALERJİM VAR

Oktar, jandarma eşliğinde salondan çıkarılırken “Alerjim var, o yüzden maske takamıyorum” dedi. Duruşma, sanık avukatlarının savunma yapmasıyla devam etti. DHA

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