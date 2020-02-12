Adnan Oktar Örgütü’nden aranan şüpheli dolapta yakalandı

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarla gerçekleştirildi. Polis ekipleri Adnan Oktar örgütü soruşturmasından aranan Turgut A.’nın Kadıköy’de bir adreste saklandığını belirledi.

ELBİSE DOLABINDA YAKALANDI

Bunun üzerine adrese baskın düzenlendi. Yapılan ön aramalarda şüpheli bulunamadı. Detaylı arama yapan ekipler, Turgut A.’yı yatak odasındaki elbise dolabının içinde buldu.

DİJİTALLERDE ÇOCUK PORNOSU ÇIKTI

Yakalanan şüphelinin saklanmasına yardım eden bir kişi daha gözaltına alındı. Turgut A.’nın evinde ve üzerinde yapılan aramalarda bulunan dijital malzemelere el konuldu. İncelenen dijital verilerde çocuk pornosu görüntüleri ele geçirildi. Şüpheli hakkında çocuk pornosundan da işlem yapıldığı belirtildi.

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