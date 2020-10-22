Adnan Oktar’ın kaçak fosilleri müzeye teslim edildi 

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek” suçlarından cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar’a yakınlığıyla bilinen ve suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüphelinin Türkiye’ye kaçak yollarla fosil getirdiği belirlendi.

Şüphelinin milyonlarca yıllık fosilleri Ankara’nın Pursaklar ilçesinde örgüte ait dubleks evde sakladığı ve bunları örgütün maddi varlığını sürdürebilmesi için piyasaya süreceği tespit edildi.

Bunun üzerine uzun süren takip sonucunda belirlenen örgüte ait söz konusu lüks evlere operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramada toplam piyasa değeri milyonlarca liranın üzerinde olan yaklaşık 150-200 milyon yıl önceki tarihsel dönemlere ait 879 adet bitki ve hayvan fosilleri ile çeşitli hayvanlara ait kafatası fosilleri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında ‘suç örgütü üyeliği’ suçundan cezaevinde tutuklu bulunan H.F.M. ve O.B.Y. ile ikamet sahipleri Y.O. ve H.K. hakkında ‘5607 ve 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçlarından adli işlem yapıldı.

FOSİLLER MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilen 150-200 milyon yıl önceki tarihsel dönemlere ait bitki ve hayvan fosilleri ile çeşitli hayvanlara ait kafatası fosilleri, emniyetteki incelemelerin ardından MTA Genel Müdürlüğü Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi’ne teslim edildi. Söz konusu fosillerin gerçek olup olmadığı, burada yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek. (DHA)

İlginizi Çekebilir Adnan Oktar'ın iki evinden çıktı: Değeri 10 milyon dolar