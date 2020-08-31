Adres sordular meydan dayağı yediler

Esenyurt’taki bir halı yıkama işletmesinin çalışanları yıkanan halıları sahibine teslim etmek etmek için geçen cumartesi 12.30 sularında İstiklal mahallesi Kavak sokağa geldi.

Girdikleri sokakta aradıkları binayı bulamayan şahıslar, bu sırada sokakta bulunan bir çocuğa adres sordu. Çocuk ise adresin bir sokak ileri de olduğunu söyleyip, yardım etmek için arabaya bindi.

MAHALLELİDEN MEYDAN DAYAĞI

Bu sırada çocuğun bir kamyonete bindiğini gören mahalleli ise çocuğun kaçırılmak istendiğini düşünerek tepki gösterdi.

Kısa bir tartışmanın ardından kavgaya dönen olayda araç içinde bulunan iki kişi feci şekilde dövüldü. Tekme ve yumrukların konuştuğu saldırıdan kaçmak isteyen halı yıkamacılar yakalanıp tekrar dayak yedi.

OLAY KARAKOLDA ÇÖZÜLDÜ

Kavganın büyüdüğünü gören vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. İhbarı alan Esenyurt Polis Ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek kalabalık grubu sakinleştirdi.

Şüphelileri gözaltına alan polis ekipleri, sokakta adres sorulan çocuğa ve ailesine de ulaşarak karakola davet etti. Karakolda bilgisine başvurulan çocuk olaya açıklık getirdi.

Kendisine adres sorulduğunu ve adresi bildiği için arabaya kendi isteğiyle bindiğini söyleyen çocuk, kaçırılma durumu olmadığını dile getirdi. İfadesi alınan 2 şüpheli serbest bırakıldı. (İHA)