Adrese teslim uyuşturucu satan şebekeye baskın

Operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapan jandarma ekipleri, yurt dışından ülkeye uyuşturucu getiren bir şebeke belirleyince harekete geçti.

SALGIN ÖNCESİ KAFELERDE SATTILAR

Araştırmalarda, uyuşturucu satıcılarının Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda kafe işlettikleri tespit edildi. Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüphelilerin corona salgını öncesinde kafelerde uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı.

ADRESE SERVİS

Teknik ve fiziki takip çalışmalarında zehir tacirlerinin salgın sonrasında da uyuşturucu satmaya devam ettiği anlaşıldı. Şüphelilerin uyuşturucu bağımlılarının istedikleri adrese servis yaptıkları öğrenildi.

FARKLI ARAÇ KULLANDILAR

Jandarma ekipleri, V.Y. liderliğindeki şebekenin yurt dışından getirilen uyuşturucuları adreslere götürürken yakalanmamak için sürekli başka araç kullandıklarını da belirledi. Araştırmalarda, şebekenin depo olarak kullandığı adres de tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Şebeke üyelerinin depodan bir araca uyuşturucu yüklemesinin ardından operasyon düzenlendi. Zehir tacirlerinin kullandığı aracı operasyonla durdurulurken, şebeke üyesi diğer şüphelilerin adreslerine de eş zamanlı baskın yapıldı. Aramalarda 29 kilo Skunk, 36 bin uyuşturucu hap, bir miktar kokain ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

HEPSİ TUTUKLANDI

Operasyonda şebeke üyesi 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli de tutuklandı.