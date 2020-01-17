Af yasası çıkacak mı? İkinci yargı paketi gelişmesiyle af yasası heyecanı…

Af yasası birçok kişi tarafından çok yakından takip ediliyor ve af yasasıyla ilgili tüm gelişmeler önem taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan; halk arasında af yasası veya af paketi olarak bilinen ikinci yargı paketine dair son dakika açıklamaları yaptı. Peki ikinci yargı paketi ne zaman çıkacak, af yasasını kapsayacak mı?

AF YASASI ÇIKACAK MI? İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda geçtiğimiz yılın muhasebesini yaptı. Adalet başlığı altında 2019 yılında yapılan değişiklikleri ve kat edilen mesafeleri anlatan Erdoğan, Meclise gelmesi beklenen ikinci yargı paketi içinde tarih verdi.

Erdoğan Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki ilk paket olan, 39 maddelik yasa teklifinin Meclis’ten geçmesinin ardından, kamuoyunda “af paketi” olarak bilinen, infaz ve nafaka ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı yaklaşık 30 maddelik ikinci paketin bir kaç hafta içinde meclise geleceğini açıkladı.