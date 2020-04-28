Af Yasası iptal edilecek mi? Af Yasası ile kimler tahliye olacak? İşte Af Yasası ile ilgili son gelişmeler…

Cezaevlerinde bulunan ve yaklaşık 100 bin kişiyi yakından ilgilendiren Af Yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren Af Yasası ile bazı cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler tahliye olmaya başlamıştı. Peki Af Yasası'ndan kimler yararlanamayacak? Af Yasası iptal olabilir mi? İşte detaylar…

AF YASASI İPTAL OLABİLİR Mİ?

Yürürlüğe giren Af Yasası'nın iptal olma durumu yok. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi, yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götürecek. CHP'nin isteği ise Af Yasası'nın kapsamının genişlemesi olacak. Af Yasası'nda, özellikle düşünce suçu açısından, gazeteciler, aydınlar, siyasetçiler ve sanatçıları kapsam dışı tutulması eleştirilmişti. CHP bu suçlardan cezaevinde bulunanların da yasadan yararlanmasını istiyor.

‘AF YASASI'NDAN KİMLER YARARLANACAK?

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayınlanan af yasasına göre, terör, cinayet, uyuşturucu, kadına şiddet ve cinsel suçlar haricinde, cezanın yarısı oranında infaz uygulanacak. “Milli istihbarat kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanlar” kapsam dışında kalırken örgüt kuran ve yönetenlerin cezaları ile tefecilik yapanlar ile canavarca hisle kasten yaralama suçunu işleyenlere verilecek cezalar ise artırıldı.

TAHLİYELER BAŞLADI

Meclisten geçen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladı yasa, Resmi Gazete’de yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Bu gelişmeler sonrası bazı cezaevlerinden mahkumlar serbest bırakıldı. Yasaya göre açık cezaevinde bulunan yaklaşık 45 bin kişi 31 Mayıs’a kadar izinli sayılacak. 15 bini kapalıdan 30 bini açıktan olmak üzere 45 bin hükümlü ise tahliye edilecek.