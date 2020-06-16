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AFAD: Bingöl’de 233 artçı deprem meydana geldi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında 4’ü 4’den büyük 233 artçının yaşandığını bildirdi.

18:26 -
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AFAD’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* 14.06.2020 tarihi saat 17.24'te Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

* Deprem, Malatya, Tunceli, Elazığ, Erzincan, Şanlıurfa illerinde hissedilmiş olup Erzurum Çat ilçesi ve Bingöl Karlıova, Adaklı ve Yedisu ilçelerinde yıkıma sebep olmuştur.

* Meydana gelen deprem sonrası 4'ü 4 üzeri olmak üzere 233 artçı deprem meydana gelmiştir.

Binden fazla kişiden oluşan ekiple çalışmanın sahada devam ettiği aktarılan açıklamada, Bingöl'de bin 355, Erzurum'da bin 100 çadır kurulumunun yapıldığı, Karlıova ilçesi Kaynarpınar Köyü Jandarma Karakolu’na ise 10 konteyner ile 1 WC ve 1 duş konteynerin de sevk edildiği kaydedildi. (İHA)

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Son güncelleme: 18:32 16.06.2020
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