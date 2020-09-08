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AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel son depremler listesi

Deprem bölgesinde yer alan ülkemizde sık sık sarsıntılar meydana geliyor. Son olarak Muş'un Korkut ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye'de ve Türkiye sınırı yakınlarında gerçekleşen depremlere dair son deprem verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor.

11:18 -
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son 24 saatte hissedilen en büyük deprem Muş’un Korkut ilçesinde gerçekleşti, depremin yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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