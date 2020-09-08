AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son 24 saatte hissedilen en büyük deprem Muş’un Korkut ilçesinde gerçekleşti, depremin yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ