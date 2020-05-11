AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verileri… En son deprem nerede oldu? (11 Mayıs Pazartesi)

Fay hatlarının üzerinde bulunan Türkiye'de, her gün irili ufaklı depremler meydana geliyor. Türkiye'de, son hissedilen deprem merkez üssü Girit açıkları olan ve saat 06.04'te meydana gelen 3.3 şiddetindeki deprem oldu. İşte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre meydana gelen son depremler…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER