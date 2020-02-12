AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi… En son nerede deprem oldu?

Ülkenin acı gerçeği depremler sık sık gerçekleşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan yüzlerce deprem geride kalmış olsa da Türkiye'nin gündemi bir süredir depremlere odaklanmış durumda, ülkemizin acı gerçeği depremler her an başka bir noktada meydana gelebiliyor ve son günlerde faylardaki hareketlilik sürüyor. İşte son depremler listesi…

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AFAD SON DEPREMLER

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

FAY NEDİR

Yerkabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, (üzerinde deprem olan ve hareket eden iki levha yada levhacık arasındaki ara yüzey) FAY olarak adlandırılır.

Diri Fay: Son Tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylar diri fay olarak isimlendirilir. Bu fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir. Genç kuvaterner çökellerini (2 milyon yıldan daha yaşlı olmayan) kesen faylar, ötelenmiş genç akarsu yatakları, ötelenmiş akarsu – denizel sekiller, basınç sırtı yada çöküntü gölcükleri, uzamış sırtlar gibi genç morfolojik şekiller oluşturmuş faylar, diri faylardır.