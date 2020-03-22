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AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler listesi…

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de irili ufaklı depremler her gün yaşanıyor. Son olarak özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde çok sayıda ufak depremler meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

09:40 -
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AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler listesi…

Deprem ülkeleri arasında yer alan ülkemizde hemen hemen her gün depremler meydana geliyor. Çoğunluğu hissedilemeyecek kadar küçük şiddetli olan depremler de vatandaşlarda korku ve endişe yaratabiliyor. Son depremler bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden paylaşıyor. İşte son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi deprem son depremler
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