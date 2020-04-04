Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler! Nerede deprem oldu?

Türkiye’de her gün hemen hemen her gün ufak ve orta şiddetli depremler meydana geliyor. Beklenmedik bir anda ortaya çıkan sarsıntılar vatandaşlara kısa süreli panik yaşatabiliyor. Son olarak Osmaniye'de 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi. Son depremler hakkında tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte deprem listesi ve güncel veriler...

19:22 -
Haberler Gündem
AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler! Nerede deprem oldu?

Deprem, yer sarsıntısı veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünü sarsması olayıdır. Türkiye'de depremin şiddeti ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ile Kandilli tarafından paylaşılıyor. İşte son depremler…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi deprem Osmaniye son depremler Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more