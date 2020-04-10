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AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler: Ordu, Akdeniz ve Manisa’da deprem!

Deprem ülkesi olan Türkiye'nin birçok bölgesi ve şehrinde deprem meydana gelebiliyor. Ufak şiddette dahi olsa vatandaşlarda korku yaratan depremlerin bilgisi ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Son olarak ise Ordu'da 4.2 ve Manisa'da 3.1 şiddetin deprem yaşandı. Ayrıca sabaha karşı Akdeniz'de de 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.İşte son depremler listesi ve güncel veriler...

08:26 -
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AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler: Ordu, Akdeniz ve Manisa’da deprem!

Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye'de hemen hemen her gün ufak şiddetli dahi olsa yer sarsıntıları meydana geliyor.

Vatandaşların merak ettiği depremin büyüklüğü, derinliği gibi tüm bilgiler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte ölçümleri yapılan son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Türkiye'de depremin şiddeti ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ile Kandilli tarafından paylaşılıyor. İşte son depremler…

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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