AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler: Ordu, Akdeniz ve Manisa’da deprem!

Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye'de hemen hemen her gün ufak şiddetli dahi olsa yer sarsıntıları meydana geliyor.

Vatandaşların merak ettiği depremin büyüklüğü, derinliği gibi tüm bilgiler ise Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor. İşte ölçümleri yapılan son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Türkiye'de depremin şiddeti ve merkez üssü gibi bilgiler AFAD ile Kandilli tarafından paylaşılıyor. İşte son depremler…

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AFAD SON DEPREMLER