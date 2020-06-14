AFAD’dan Bingöl depremi açıklaması: 77 artçı deprem meydana geldi!

AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
* 4.06.2020 tarihi saat 17.24'te Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrası 2'si 4 üzeri olmak üzere 77 artçı deprem meydana gelmiştir.
* Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre deprem nedeniyle Bingöl'de 17 vatandaşımız, etkilenmiş, 1 güvenlik korucumuz şehit olmuştur. Erzurum'da 4 vatandaşımız etkilenmiştir.
“18 VATANDAŞIMIZIN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR”
* Tedavisi tamamlanan 3 vatandaşımız taburcu edilirken 18 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. Alınan son bilgilere göre hasar 3 köyde (Dinarbey, Elmalı, Kaynarpınar) yoğunlaşmakta olup, enkaz altında olan vatandaşımız bulunmamaktadır.
* Ekiplerimiz tarafından tarama çalışmaları devam etmektedir. Bingöl İl merkezinde herhangi bir yıkım veya yaralanma olayı meydana gelmemiştir.
“8 VATANDAŞIMIZ GÖÇÜK ALTINDAN ÇIKARILDI”
* Yedisu ilçesinde Elmalı, Kaynarpınar ve Dinarbey köylerinde 8 vatandaşımız göçük altından çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir.
* Karlıova ilçesi Kaynarpınar Jandarma karakoluna ait gözlem kulesinde meydana gelen hasar sonrası 1 güvenlik korucusu yaralanmış, 1 güvenlik korucusu şehit olmuştur. Kaynarpınar köyünde çatı göçmesi sonucu yaralanan 1 çocuk ambulansla hastaneye sevk edilmiştir.
ERZURUM ÇAT’TA SON DURUM
* Çat İlçe Jandarma'dan alınan bilgiye göre Erzurum Çat'ta deprem nedeniyle Söbeçayır Mahallesi Dorabi mezrasında 4 kişinin hafif yaralı olduğu ve hastaneye sevk edildiği, ayrıca 9 ahır ve 12 evde hasar meydana geldiği öğrenilmiştir.
* Hınıs ve Varto'da herhangi bir hasar olmadığı bilgisi alınmıştır. Bingöl İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda AFAD, UMKE, 112 Acil, İtfaiye, Jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.
* Bölgeye toplam 86 araç ile 789 personel sevk edilmiştir. Olay bölgesine 1 adet mobil koordinasyon tırı sevk edilmiştir.
* Sağlık Bakanlığı tarafından olay yerine 20 ambulans, 12 UMKE aracı, 1 mobil komuta aracı,acil müdahale ünitesi ve 1 lojistik araç sevk edilmiştir. Siirt, Mardin, Batman, Ağrı, Ankara, Bursa ve Malatya illeri teyakkuza geçirilmiştir. (İHA)