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AFAD’dan Rize’deki son duruma ilişkin açıklama

Rize'nin Çayeli ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen sel ve heyelanda yüksek kesimlerde mahsur kalan 80 kişi, AFAD ve AKUT ekiplerince kurtarılıp, güvenli bölgeye götürüldü. Ulaşıma kapanan köye yaya olarak gelebilen ekipler, yürümekte güçlük çeken 3 kişiyi de sedye ile yaklaşık 3 kilometre taşıyıp, bölgede hazır bekleyen sağlık görevlilerine teslim etti. İleri yaşta oldukları öğrenilen 3 kişi, sağlık ekiplerince kontrolden geçirildi.

15:30 -
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AFAD’dan Rize’deki son duruma ilişkin açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ından (AFAD), yapılan açıklamada Rize il genelinde meydana gelen aşırı yağışlardan kaynaklı sel ve heyelanlara ilişkin son bilgilere yer verildi.

Bölgede AFAD koordinasyonundaki müdahale ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

* Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde 1 vatandaşımız ve Madenli beldesinde 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup, 12 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir.

MAHSUR KALAN 80 KİŞİ KURTARILDI

* İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve AFAD Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Güllüoğlu, çalışmaları yerinde sevk ve idare etmek üzere dün gece bölgeye ulaşmıştır.

* Bölgede AFAD, Jandarma, UMKE, Emniyet, Türk Kızılay, DSİ, KGM, Belediye ve STK'lardan görevlendirilen toplamda 55 personel ve 12 araç çalışmalarda görev almaktadır. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde 9, Sarısu köyünde 42, Madenli beldesinde 24 ve Ağıran Şelalesi oteller mevkiinde 5 vatandaşımız mahsur kaldıkları yerden kurtarılmıştır.

* Meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan 12 köy yolunun açılması için eskavatör, yükleyici, greyder, eskavatör, kanal kazıcı ve kamyonlar ile çalışmalar devam etmektedir. Bölgeye Jandarma Genel Komutanlığı'ndan helikopter görevlendirilmesi yapılmıştır. (İHA-DHA)

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Son güncelleme: 15:32 14.07.2020
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