AFAF ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler listesi

Saat 01.06'da Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem yaşanırken, 01.35'de ise Burdur'un Ağlasun ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gece saatlerindeki son deprem ise 02.47'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.1 büyüklüğünde yaşandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



