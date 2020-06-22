Afet bölgesi havadan böyle görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Dudaklı Köyü’nde sel suları altında kalan binlerce dönüm ekili alan ve meyve bahçesini havadan inceledi. Sel sularıyla birlikte derelerin çamura dönüşmüş hali dikkat çekti.

30’DAN FAZLA EV SULAR ALTINDA KALDI

Dün akşam yaşanan sel felaketinde Dudaklı Köyü’nde bir kişi hayatını kaybetmiş, onlarca araç sürüklenmiş 30’dan fazla ev de sular altında kalmıştı. Öte yandan Kayacık Mahallesi’nde de dere kenarındaki bir bağ evinde sel sularına kapılan beş kişiden dördünün cansız bedeni bulunmuştu. 16 yaşındaki Derya Bilen’i ise arama çalışmaları devam ediyor. (İHA)