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Afrin benzeri bir operasyon olur

Özel Kuvvetler eski subayı ve güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, İdlib’deki saldırıyı SÖZCÜ’ye değerlendirdi. Yarar, “Şu anda 3 gözlem noktamız kuşatma altında, Fırat Kalkanı benzeri yeni bir operasyon olabilir’’ dedi.

Emin ÖZGÖNÜL
06:20 -
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Afrin benzeri bir operasyon olur

Bölgede, İrak-İran ve Lübnan'dan gelip Suriye rejimini destekleyen Haşdi-Şabi benzeri unsurlar ve Lübnan'dan gelen Hizbullah bulunduğunu ifade eden Yarar, “Suriye rejiminin de Suriye içinde bir emir komutası yok. Komuta PKK, PYD, İranlı, Iraklı Lübnanlı milislerde… Bu nedenle saldırıyı bunlardan kimin düzenlediği net değil. Bölgede Rusya'nın da kara unsuru yok, hava gücü ve istihbarat unsurları var” yorumunu yaptı. Yarar sözlerini şöyle sürdürdü:

Mete Yarar

YENİ SÜREÇ BAŞLAR

“TSK'nın bölgeye sevk ettiği asker ve zırhlı birlikler göz önüne alındığında, bundan sonra durum yeni bir yere doğru evrilecek. Fırat Kalkanı ya da Afrin benzeri bir operasyon olabilir. Bu aynı zamanda göçü engellemek için yapacağımız bir operasyon olacak. Süreç devam eder ama Astana sıkıntıya girmiştir. Sıkıntı olmasa 700 bin kişi sınırımıza dayanmazdı. Açık kapı politikasını da bıraktık. Sınırımıza gelenler artık Suriye'de tutulacak.”

asker Fırat Kalkanı İran Lübnan Mete Yarar operasyon PKK PYD Rusya Sözcü Suriye TSK
Son güncelleme: 04:11 04.02.2020
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