Afrin nerede? İşte terör saldırısı ile gündeme gelen Afrin’in coğrafi konumu…

Terör örgütü PKK/YPG, Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeri ile yaptığı saldırı sonrası lk belirlemelere göre en az 35 masum sivili katletti, 30’dan fazla sivili de yaraladı. Terör saldırısı MSB tarafından duyuruldu. Peki, Afrin'de son durum ne? Afrin'in coğrafi konumu nerede? İşte Afrin hakkında bilinmesi gerekenler…

AFRİN NEREDE?

Kilis’e çok yakın bir konumda bulunan Afrin’in batısında Hatay, kuzeyinde Kilis, güneyinde ise Suriye’nin önemli şehirlerinden Halep bulunuyor. Afrin'de çok sayıda Arap ve Türkmen de bulunuyor. Hatay ve Kilis ile sınırı olan Afrin, sınırdan çıplak gözle bile görülecek kadar yakın bir konumda bulunuyor.



AFRİN'DE NE OLMUŞTU?

Suriye İç Savaşı sırasında, 2012 yazında Suriye hükûmeti bölgeden çekildi ve ardından yönetim PYD’nin eline geçti. Ocak 2014’te PKK/YPG tarafından tek taraflı olarak ilan edilen Rojava Anayasası’na göre, de facto statüdeki üç kantondan biri hâline geldi Afrin Kantonu’nun idari merkezi oldu. 20 Ocak 2018 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu’nun desteği ile ilçedeki PKK/YPG karşı Zeytin Dalı Harekâtı adlı askeri bir operasyon başlattı. Harekâtın 58. gününe denk gelen 18 Mart 2018’de ele geçirildi.