Afyonkarahisar sahur vakti: Uşak sahur saat kaçta? (2020 imsakiyesi, Afyonkarahisar ve Uşak iftar saati)

İslam aleminin beklediği Ramazan ayı geldi. Sofralardaki bereketin her zamankinden fazla olduğu Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlarımız sahur, sahur ve iftar ne zaman saat kaçta sorularının yanıtını merak ediyor. Diyanet'in açıkladığı takvime göre Afyon ve Uşak imsakiye'si belli oldu. İşte Afyon için sahur vakti ve Uşak Ramazan imsakiyesi…

AFYONKARAHİSAR İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Afyonkarahisar’da ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:31’de başlayacak. Afyonkarahisar ilk iftar vakti ise 19:50 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)

UŞAK İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Uşak’da ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:36’de başlayacak. Uşak ilk iftar vakti ise 19:54 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)

UŞAK CAMİLERİ

Burma Camii

Uşak il merkezinde bulunmaktadır.Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte kapısında bulunan kitabede 1769 yılında tadilat gördüğü anlaşılmaktadır. Camii iki kubbelidir.1867 ve 1922 yıllarında yangın geçirmiş, 1922 ve 1988 yıllarında onarım görmüştür.Caminin minaresi kırmızı tuğladen yapılmıştır,tek şerefelidir.Minare yivli ve helezonik bir biçimde yükseldiğinden Burma Camii adını almıştır.

Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki Hazretlerinin imamlık yaptığı camidir Uşak Burma Camii. Evliya Çelebi'nin not ettiği kitabe tarihine göre: Burma Camii miladi 1570 Hicri 980 yıllarında yapılmış. (Ulu Camiden 158 yıl sonra) olup 430 senelik bir tarihe sahiptir.

Evliya Çelebi Uşak'ı ziyaretinde: (…ve Hacı Mustafa Camii Kıble babı üzere tarihi şudur.”Beni Hazel Cumatüşşerif ve mevazuu Latif EL-Hac Mustafa Bin Hacı Hasan garerullah Liseyyi atihi,”diye bu camiden bahseder.) Kubbeli kubbesi kurşun kaplamalı, minaresi burmalı olduğundan bu ismi almıştır.

Evliya Çelebi Ulu Camii ve Burma Cami'den bahsederken; “Bu iki cami'nin cemaati gayet boldur” diye yazar. 1867 ve 1922 yıllarında iki defa yangın gören camii 1922-1968-1988 yıllarında tamirat görmüştür. Dış cephesi mozaik ile kaplanmış içi çinilerle süslenmiştir.

Cami daha önce 230 yıl kadar evvel bir tamir görmüş olup bu tamirat, cami kapısının sağında bulunan kitabeden anlaşılmaktadır. Ve kaynaklarda şöyle geçer. “Çünkü harabe müşrif oldu bu Cami ey humam Hoş delalet kıldı tamirine Abdullah imam Hayr'a sai olduğu için ol aziz-i muhterem Yeğinle buldu hayatı, Kubbe, şadırvan cam çün minare geyecek başına bir zerrin külah dedi tarih bir müverrih Cami oldu bu tamam sene Hicri 1185 yılı” (Miladi 1771).

Burma Camii Halı pazarı semtinde olduğundan gerçekten çarşı esnafından teşekkül eden cemaati boldur. Ulu camide olduğu gibi 1968'de yapılan tamirat'ı ise Halk yardımı ile yapılmıştı. Camii, uzun zaman Hacı Osmanoğlu Vakfı ile beslenmiştir. Vakfın sahibi Hacı Osmanoğlu Hüseyin Ağa'dır. Burma caminin, bitiştiğinde (şimdi yıkıldı) ki hücrede Şeyh Husamettin Uşşaki yaşamış. Caminin yapılışından elli yıl kadar sonra Uşak'a gelmiş ve burada Uşsakiye yolunu kurmuştur.

UŞAK ULU CAMİ

Yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak külliye bünyesindeki bir çeşmeye aitken yapının giriş kapısı üzerine sonradan yerleştirildiği kabul edilen Şâban 822 (Ağustos-Eylül 1419) tarihli sülüs hatlı Arapça kitâbe caminin tarihlendirilmesine ışık tutmuştur. Bu kitâbeye göre yapının Germiyanoğlu II. Yâkub Bey'in ikinci saltanatı esnasında (1402-1429) Kavşid (Koşud?) oğlu Hasan oğlu Mehmed Bey tarafından inşa edildiği kabul edilmektedir. XIX. yüzyılda gerçekleştirilen onarımlarda camiye bir son cemaat yeri eklenmiş ve minaresi yeniden yapılmıştır. Cami 1970'te Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce onarımdan geçirilmiştir.