Afyonkarahisar’da okullar tatil mi? Afyon’dan kar tatili açıklaması…

Afyonkarahisar'da gece yarısı başlayan ve etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde evlerinden iş yerlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken Çoban ilçesinde il ve orta okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kent merkezinde ise eğitime ara verilmezken kar yağışının şiddetini arttırarak devam ettiği gözlendi.

KAR AFYON’DA GECE YOĞUNLAŞTI

Afyonkarahisar'da gece 03.30 sıralarında başlayan ve kısa sürede kenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.

Kent merkezinde ve birçok ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisarlılar güne beyaz örtüyle uyandılar. Halen daha yoğun şekilde devam eden kar yağışı kentin bir çok tarihi mekanlarında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Tarihi İmaret Camii, Kent Müzesi ve Utku Anıtında karla birlikte görenleri hayran bırakan fotoğraflar sosyal medyada da büyük beğeni topladı.