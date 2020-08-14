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Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı

Adana'da telefonunu vermediği için ağabeyi tarafından darp edildiği ileri sürülen üniversite öğrencisi Ceylan E., ikinci kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu.

14:48 -
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Ağabeyinin darp ettiği üniversiteli Ceylan, kendini ikinci kattan attı

Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi’nde bir şahsın iki katlı evin ikinci katından düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, Ceylan E. (21) isimli genç kızın ikinci kattan düşerek yaralandığını tespit etti.

“TELEFONUNU VER” TARTIŞMASI

Genç kız, sağlık ekiplerince ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Konuyla ilgili araştırma yapan ekipler, Kastamonu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Ceylan E.’nin, ağabeyi A.E. (30) ile telefonunu istemesi üzerine tartıştığını belirledi.

Tartışma sırasında ağabeyi tarafından darp edilen Ceylan E., ablasının araya girmesini fırsat bilerek ağabeyinden kaçtı. ikinci kattaevin penceresinden atlaya genç kız önce bir aracın üstüne sonra zemine düşerek yaralandı.

AĞABEY TUTUKSUZ YARGILANACAK

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Ceylan E.'nin kadın sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi. Genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan ağabeyle ilgili yaralamadan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen zanlı ağabey, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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