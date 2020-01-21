Ağabeyiyle ilişki yaşayan eşini vurdu, tahliyesini istedi

İzmit'te, 24 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen olayda, yaklaşık 8 yıldır cezaevinde olan ve cezasının kalan kısmını kamu kurumlarında çalışarak geçiren Sami K., çalıştığı okuldan çıkıp, yanına pompalı tüfek alarak eşi G.K. ile buluştu.

Sami K., ağabeyi K.K. ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği eşini pompalı tüfekle bacaklarına ateş ederek vurdu. G.K. tedavi altına alınırken, Sami K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçlaması ile Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Sami K. bugün 3’üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada G.K. ile ilişkisi olduğu iddia edilen K.K. tanık olarak dinlenirken, G.K. ile aralarında ilişki olduğunu söyledi.

K.K., “Hatırladığım kadarıyla 2018 yılının Mart ayında duygusal birlikteliğimiz başladı. Sonrasında kardeşim olan Sami'nin bu birlikteliği öğrenmesi nedeniyle G.K.'yi yaraladığını biliyorum. G.K. neden benimle birlikte olmadığını söylemiş. Kendi bileceği iştir. Bana sormuş olduğunuz ses kayıtlarını eşim bana dinletti. Bu ses kayıtları varken G.K. bizim birlikte olduğumuzu kabul etmemiş. Anlam veremedim” dedi.

Duruşmada söz verilen Sami K., “Her şey ortada, tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.