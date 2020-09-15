Ağırladığı corona virüslü ziyaretçi ölümüne neden oldu!

Bartın'ın Kumluca beldesinde yaşayan 74 yaşındaki Yusuf Güner, İstanbul'dan gelen bir ziyaretçiyi ağırladıktan sonra corona virüsüne yakalanarak hayatını kaybetti. Güner yaklaşık 4 gündür Bartın Devlet Hastanesi Pandemi Servisinde tedavi altında tutuluyordu.

Corona virüsü nedeniyle yaşamını kaybeden Güner'in cenazesi Kumluca beldesinde özel kıyafetli ekiplerce geniş tedbirler altında toprağa defnedildi. Defin işleminin ardından Güner'in tabutu yakılarak imha edildi.

“BİR ŞEY OLMAZ DEYİP ZİYARETLERE GİDENLERE SÖYLÜYORUM”

Güner'in yeğeni Kumlucalı iş insanı İsmet Ertuğrul sosyal medyada yayınladığı mesajda corona virüsü salgınını umursamayanlara seslenerek şu ifadeleri kullandı:

* Dayımı defnettik, mekanı Cennet olsun. Bir şey olmaz deyip ziyaretlere gidenlere, bu hastalığı umursamayanlara, maske takmayanlara, mesafe kuralına uymayanlara, hastalığını gizleyenlere söylüyorum. Kendinizi veya sevdiklerinizi bu şekilde defnettirmek ister misiniz? (İHA)

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