Ağlatan ceza… Gözyaşı döktü, sitem etti yine de kurtulamadı

Antalya’da yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında kısmı karantina uygulaması altındaki bölgeye girmeye çalıştığı iddia edilen gence, ceza yazılacağı söylenince gözyaşlarına boğuldu. Polise sitem eden genç, tüm çabalarına rağmen 3 bin 150 TL ceza yemekten kurtulamadı.

MAHALLE KARANTİNADA

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde meydana geldi. Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Akşam saatlerinde Gazi Bulvarı üzerindeki bariyerlerden atlayarak, mahalleye girmeye çalıştığı iddia edilen Bülent G., polis tarafından yakalandı.

“YOLDAN GİDİYORDUM”

Polisin karantina bölgesine girmesinin, yaklaşmasının yanı sıra kendilerine zorluk çıkardığını söylemesi üzerine Bülent G., “Ben bir şey yapmadım zoruma gitti abi, demirden düşmedim yoldan gidiyordum. Şu Ramazan günü Allah biliyor” diyerek ağladı.

Bülent G., 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanmasının ardından yürüyerek bölgeden ayrıldı. (DHA-İHA)