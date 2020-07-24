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Ağrı’da feci kaza: 3 çocuk hayatını kaybetti

Trabzon'dan Kurban Bayramı tatili için memleketleri Ağrı'nın Patnos ilçesinde gelen ailenin minibüsü, devrildi. Kazada 3 çocuk yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

10:32 -
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Kaza, saat 06.00 sıralarında Patnos ilçesi Gökoğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Trabzon’dan Kurban Bayramı tatili için Ağrı’nın Patnos ilçesine gelen ailenin içinde bulunduğu Mehmet Hanifi Yıldız yönetimindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.

Refüje çarparak duran minibüsteki Efkan Yıldız (7), Efecan Yıldız (13), Şafi Dilmaç (17) yaşamını yitirdi, sürücü Mehmet Hanifi Yıldız ile Abdullah, Zeynep, Ömer Ali, Akın ve Furkan Yıldız ise yaralandı.

FOTO: DHA

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Patnos Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.(DHA)

Ağrı Çocuk kaza kurban TRABZON
Son güncelleme: 10:55 24.07.2020
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