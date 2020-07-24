Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ağrı’da sel felaketi: 1 ölü, 2 kişi kayıp!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Güllüce ve Karaşeyh köylerinde sağanak yağış sonrası meydana gelen sel baskınında, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

18:29 -
Haberler Gündem
Ağrı’da sel felaketi: 1 ölü, 2 kişi kayıp!

Doğubayazıt ilçesinde bugün etkili olan sağanak yağış, sel baskınına neden oldu. Edinilen bilgilere göre, yağış sonrası meydana gelen sel baskınında ilçeye bağlı Güllüce ve Karaşeyh köylerinde birçok ev ve tarım arazisi zarar görürken, Karaşeyh köyünde çobanlık yapan 18 yaşındaki Ersan Taş’ın sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği, isimleri öğrenilemeyen 2 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.

Foto: İHA

Haber verilmesi üzerine sel bölgesine Jandarma, AFAD ve İtfaiye ekiplerinin yönlendirildiği ve kayıp olan iki kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. (İHA)

İLGİLİ HABERRize felaketi yaşadı: 2 ölü, 10 yaralıRize felaketi yaşadı: 2 ölü, 10 yaralı

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more