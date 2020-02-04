Ağrı’da yarın (5 Şubat) okullar tatil mi? Ağrı’da kar tatili var mı?

Ağrı’da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köylerdeki ve taşımalı eğitim yapan okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ağrı'da yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle il merkezi ve ilçelerde eğitime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartlarından dolayı Ağrı erkeze bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitim ve öğretime 5 Şubat 2020 Çarşamba günü 1 gün ara verilmesi uygun görülmüştür. İl Merkezindeki okullarımızda eğitim ve öğretime ara verilmemiştir” denildi. Öte yandan Eleşkirt ve Hamur ilçelerinde tüm okullar olmak üzere, Patnos, Tutak ilçelerinde de taşımalı eğitim yapan okullar ve bağlı köylerde eğitim öğretime bir gün süre ile okulların tatil edildiği belirtildi.

AĞRI HAVA DURUMU

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, kar yağışının etkili olduğu Ağrı’da bugün hava sıcaklığı -5 derece ölçülürken, yarın (5 şubat) çok bulutlu ve -7 derece olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.