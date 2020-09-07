Ağzından düşen altın dişlerini çaldılar!

Olay geçen cuma akşamı Bursa’nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Hatice Godan’ın tek başına yaşadığı iki odalı eve kimliği belirsiz kişi girdi. Evde bir anda tanımadığı kişiyle göz göze gelen Godan, paniğe kapıldı. Bu sırada 85 yaşındaki kadının ağzından 20 gram altından takma dişleri yere düştü. Hırsız altın dişleri alıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

YEMEK YERKEN ZORLANIYORUM

Altın dişlerinin, ölen eşinin hatırası olduğunu belirten Hatice Godan, şunları söyledi: Dişim ağzımdan düştü. Birini alıp hemen ağzıma taktım, diğerini takamadım. Aldığı gibi cebine koydu. Eve nasıl girdiğini de anlamadım. Üst kattaki komşuma seslendim ama sesimi duyuramadım. Yemek yerken zorlanıyorum. Gelen kişinin üzerinde beyaz giysi vardı. Alnında yara vardı. İçeri girince korktum. (DHA)