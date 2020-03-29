AHEF: “Aile hekimlerine verilen tıbbi malzeme yeterli değil”

Sağlık çalışanları için gerekli tıbbi malzeme sağlanıp sağlanmadığı günlerdir tartışılan konular arasında.

Aile Hekimleri Derneği Genel Sekreteri Hüseyin Güntürkün, konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

* Şubat ayından itibaren bakanlıkla görüşmelerimizde 1. basamağın sağlık çalışanlarının malzeme ihtiyacının çok ivedilikle yerine konması gerektiğini kişisel koruyucu ekipman dediğimiz bu vakaları muayene edebileceğimiz bütün donanımın tam olması gerektiğini konusunda yazışmalarımızı yaptık.

* Ama şu anda açıkça söylemek istersem ülkemizde şuan malzeme dağıtımının yetersiz olduğu yapılmadığı iller var.