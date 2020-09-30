Ahırda kapalı bırakılan 300 tavuk öldü, at ise can çekişirken bulundu

Erzincan'ın Keklikkayası Mahallesi’nde ikamet eden Ali Nazir Tanrıverdi, kendisine ait ahırı tavuk beslemesi için R.K.’ya kiraya verdi. Ancak R.K.’nın ahıra bıraktıktan sonra bakmadığı 300 tavuk öldü.

Durumu fark edip ahırı kontrol eden Özgür Tanrıverdi fark ahırda bulunan bir atın ise bakımsızlıktan can çekiştiğini fark etti. Tanrıverdi, ot ve su vererek hareket etmesini sağladığı atın gözlerini kargaların oymaması için yetkililer gelene kadar başında saatlerce bekledi.

AHIR SAHİBİ: BENİ DE MAĞDUR ETTİ

Ahırımı kiraya veren Ali Nazir Tanrıverdi, “Adam getirdi tavuklarını ve atını içeri ahıra bıraktı. Gelip bakmanış, hepsi kırılmış. Atta ölüyor, mahkemeye verdim. Ben mağdur oldum. Arazimi kiraya verip gideceğim ama beni mağdur etti” diye konuştu.

Atın başında bekleyen köy sakinlerinden Özgür Tanrıverdi (38) ise şunları söyle:

* İçerde bir sürü tavuk var, at var fakat 10-15 gün buraya kimse uğramamış. Bizde veteriner arkadaşa gösterdik bu atı, açlıktan bu hale gelmiş bu hayvan. Günlerce içeride kapalı kalmış.

Biz de geldik bir şeyler verdik ama şu anda can çekişiyor. Böyle olmaması lazım, ilgili kişi kimse eğer bir şekilde cezalandırılmalı. Şimdi oradan da kokudan geçilmiyor. 300 tane tavuk ölmüş, hepsi üst üste.

Adam ölülere sahip çıkmıyor. Canlıya sahip çıkmayan zaten ölüye de sahip çıkmaz. Endişeliyiz. Şimdi bu atla ilgileniyorum, üstüm başım berbat oldu. Bırakıp gidemiyorum. Kargalar gelip gözlerini kakmaya çalışıyor. Sabahtan beri buradayım, başında bekliyorum. Şimdi belediyeyi aradım, gelip alacaklar” diye konuştu.

Olay yerine gelen Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, telef olan tavukların bulunduğu ahırda incelemede bulundu. (İHA)