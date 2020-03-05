Ahmet Akça kimdir? Ahmet Akça kaç yaşında ve nereli?

Ahmet Akça 1959’da dünyaya geldi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinde eğitimine bir süre devam eden Akça, Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Bölümü’nü bitirdi.

1981-88 seneleri arasında cam ve gıda sektörlerinde Dış Ticaret Müdürü olarak görev alan Akça, 1988 senesinde uluslararası bir dış ticaret şirketinde üstlendiği Genel Müdürlük vazifesini 1992’ye kadar devam ettirdi.

İlerleyen zamanlarda kendi işini kurdu. Halen bu işi yürütmekte olan Akça, lojistik hizmetleri veren Akça Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

2010 yılının Ocak ayında Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin kuruluşunda Mütevelli Heyeti Üyesi olarak yer alan Akça, Kasım 2011 tarihinden bu yana aynı üniversitede Mütevelli Heyeti Başkanı olarak çalışmaktadır.

Ahmet Akça, Mart 2013’de SPK tarafından Turkcell Yönetim Kurulu’na bağımsız üye olarak atanmıştır. Ağustos 2013 tarihinden bu yana Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.