Ahmet Atakan’ın ölümünde polis soruşturması valilikçe reddedildi

10 Eylül 2013'te Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesiyle hayatını kaybeden Ahmet Atakan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, olay yerinden elde edilen gaz bombaları üzerinde DNA incelemesi yapıldı.

29 Kasım 2018 tarihli uzmanlık raporunda inceleme sonucunda 4 adet gaz bombasının üzerindeki kan örneklerindeki DNA profilinde yüzde 99.99 olasılıkla Ali Atakan ile Emsal Atakan, Ahmet Atakan'ın anne ve babası olduğu sonucuna ulaşıldı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ise Hatay Valiliği'nden olay yerinde bulunan 7 polis hakkında soruşturma izni istedi. Ancak Valilik, söz konusu raporun ispat niteliği taşımadığını öne sürerek polisler hakkında soruşturma izni vermedi.

Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı incelemenin sonucunda aydınlatıcı bilgilere ulaşılamadığını iddia eden Valilik, ayrıca söz konusu biyolojik incelemenin sorumlu tespitinde delil olamayacağını belirtti. Valilik ‘delil yetersizliği' gerekçesiyle soruşturma izni vermedi.

ANNE, HATAY VALİSİ'NE SESLENDİ: ADALET İSTİYORUM

Anne Emsal Atakan, SÖZCÜ'den Can Çapar'a konuştu. Valiliğin izin vermemesini anlamlandıramadığını söyleyen Atakan, şu ifadeleri kullandı;

*Aradan 7 yıl geçmesine rağmen, oğlumun ölümüyle ilgili dava açılmadı, soruşturma başlatılmadı. Oğluma sıkılan gaz kapsüllerini kriminale gönderdik. Oradan, ‘Onların üzerindeki lekenin ne olduğunu anlayamadık' şeklinde cevaplar aldık.

*Daha sonra bizden DNA testi istediler. Testin sonucu yüzde 99.99 ile kapsüldeki kan ile uyumlu çıkmasına rağmen savcılık soruşturma istedi ancak Hatay Valiliği buna izin vermedi. Daha önce delil yetersizliğini öne sürdüler, dava açmadılar. Su an böyle bir delil olmasına rağmen hala oğlumun katillerinin yakalanmasına izin verilmiyor.

Hatay Valisi Rahmi Doğan'a seslenen anne Atakan şunları söyledi; “Lütfen herkes elini vicdanına koysun. Ben sadece adalet istiyorum. Katiller yargı önünde hesap versin. Ben bir anneyim, başka gençlerimiz öldürülmesin istiyorum. Katil kimse, oğlumun ölümünde kimlerin parmağı varsa cezasını alsın. 7 yıldır adalet arayışındayız. Adalet yerini bulsun ki başka analar ağlamasın. Ahmet Atakan'ın annesi olarak biliyorum ki benim oğlum geri gelmeyecek ama katillerin ellerini kollarını sallayarak gezmesini de kabul edemiyorum. Cezalandırılmalarını istiyorum.”

BABA ALİ ATAKAN: ÜLKEMİZDE GENÇLERİMİZİ ÇOK KOLAY HARCIYORLAR

Ahmet Atakan'ın babası Ali Atakan da “Bizim ülkemizde bizi yönetenler maalesef sanki kadermiş gibi bizim çocuklarımızı harcıyorlar, yiyorlar” diyerek Hatay Valisi Rahmi Doğan'a seslendi. Baba Atakan da açıklamasında şunları söyledi;

*Çok acı bir süreç yaşadık. İnsanlarımızı kaybettik. Hiçbir ülke, gençlerini bu kadar kolay harcamıyor. Bizim ülkemizde bizi yönetenler maalesef sanki kadermiş gibi bizim çocuklarımızı harcıyorlar, yiyorlar. Biz adalet istiyoruz.

*Sayın Vali, soruşturmanın sürmesine müsaade etmemiş. Ancak daha nasıl bir delil bekliyorlar? Yüzde 99.99'luk uyumlu olan DNA belgesi yetersiz geliyorsa nasıl bir belge istediklerini anlamıyorum. Lütfen güçlülerin hukuku değil, hukukun üstünlüğü uygulansın.

*Tek kelimeyle adalet istiyoruz. Adalet herkes için gerekiyor. ‘Bozduğun kantar gün gelir seni de tartar' derler. Bu adalet bir gün herkesi yargılayacak ve herkes adaletten medet umacak. Baba olarak oğlumun öldüğü olayda soruşturmanın önünün açılmasını istiyorum.

VALİLİĞİN RED KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

Atakan Ailesi'nin avukatı Hatice Can ise valiliğin ret kararını Adana Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Ret kararına itiraz eden Can, dava açılmasını istedi.