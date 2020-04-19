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Ahmet Cevdet Çitoğlu coronadan hayatını kaybetti

Yalıkavak Deniz Arama Kurtarma Derneği Başkanı ve Tıpta Uzmanlık Sınavı Eğitim Merkezi'nin kurucusu Operatör Doktor Ahmet Cevdet Çitoğlu, corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü Bursa'da hayatını kaybetti.

Yaşar ANTER
19:45 -
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Ahmet Cevdet Çitoğlu coronadan hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde yaşayan ve Tıpta Uzmanlık Sınavı Eğitim Merkezi (TUSEM) kurucularından ayrıca Yalıkavak Deniz Arama Kurtarma Derneği Başkanı olan 67 yaşındaki Operatör Doktor Ahmet Cevdet Çitoğlu'nun tedavi gördüğü Bursa'da corona virüsünden dolayı yaşamını yitirdiği açıklandı.

ANKARA’DA DEFNEDİLECEK

TUSEM'in resmi internet sitesi yayınlanan vefat ilanında “Değerli büyüğümüz TUSEM'in kurucularından Sayın Op. Dr. Ahmet Cevdet Çitoğlu'nu covid-19 pandemi nedeniyle kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumun cenazesi 20 Nisan 2020 Pazartesi günü Ankara Cebeci Asri Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedilecektir” denildi.

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