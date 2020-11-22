Ahmet Davutoğlu’na zırhlı araç verilmedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, dün partisinin il kongresi için Siirt'teydi. Davutoğlu'nun araç konvoyunun yolu üç kez polis tarafından kesildi. Kongrede partililere seslenen Davutoğlu, yaptığı konuşmada, başvurulmasına rağmen Siirt Valiliği'nin kendisine zırhlı araç tahsis etmediğini söyledi:

“Arkadaşlarımızın Siirt, Bitlis ve Muş ziyaretlerimiz için devletin güvenlik ve koruma uygulamalarının bir gereği olarak zırhlı araç talebine; Siirt ve Bitlis valilerince olumsuz cevap verilmiş. Yazılı cevap istendiğinde de ‘Bu konu bizi aşıyor' denilmiş. En baştan şunu söyleyeyim. Benim halkımın arasına ve ülkemin dağlarına ve ovalarına gidebilmek için zırhlı araç talebim olmaz; bu devletin eski başbakanlar için alışılmış bir uygulamadır.”

BAHÇELİ’YE YANIT VERDİ

Ahmet Davutoğlu, parlamenter sistem teklifini paylaşmak istediği randevu talebini reddeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de yanıt verdi. Davutoğlu, “Bizimle görüşmelerine hâlâ ‘Serok Ahmet' takıntısı engel oluyorsa ona da ‘Ser seran ser çavan' (başım gözüm üstüne) diye cevap veririz. Erdoğan da randevu talimize henüz cevap vermedi. Olumsuz cevap verirse son günlerde dile getirdiği reform ve yeni dönem söyleminin lafta kaldığını kendisi de göstermiş olur” dedi.