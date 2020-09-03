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AİHM Başkanı Spano’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede hukukun üstünlüğüne saygı gösterme ve mahkemenin almış olduğu kararları uygulama çağrısı yaptı.

19:47 -
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AİHM Başkanı Spano’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı!

Mayıs ayında AİHM başkanlığına atanan Spano, Türkiye’yi ziyaret etti. Spano, ziyaret kapsamında Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye, 2019 yılında Rusya’nın ardından AİHM’nin hakkında en fazla insan hakları ihlali tespit ettiği ikinci ülke olmuştu.

AİHM’DEN ÇAĞRI

BBC’deki habere göre AİHM’den ziyaretle ilgili yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye’nin AİHM nezdindeki durumunun ele alındığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

*Spano, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin özellikle de yargının bağımsızlığı ile ifade özgürlüğünün korunması alanlarında taşıdığı önemin altını çizdi.

*Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlaline hükmederse, Üye Devletler’in de bu karara uymak ve gerekli sonuçları ortaya koymak yükümlülüğü vardır.

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Son güncelleme: 20:02 03.09.2020
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