AİHM, Türkiye’yi Cumhuriyet davasında mahkum etti

Cumhuriyet gazetesi eski yöneticileri ve yazarları 31 Ekim 2016 günü “FETÖ ve PKK'ya üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı. Avukatlar bu tutuklamaların haksız olduğunu belirterek AİHM'ye başvurdu. AİHM, 4 yıl sonra bu başvuruyu karara bağladı.

MANTIKLI GEREKÇE YOK

AİHM, Türkiye’nin özgürlük ve güvenlik hakkı ile ilgili 5. maddesinin birinci fıkrası ve ifade özgürlüğü ile ilgili 10. maddesinin ihlal edildiğine hükmetti. AİHM aralarında eski çizerimiz Musa Kart'ında olduğu 8 gazeteciye 16'şar bin avro para cezası ödenmesini kararlaştırdı. AİHM gerekçeli kararında gazetemiz eski çalışanlarının gözaltına alınmaları ve mahkeme öncesi tutukluluk hallerinin mantıklı gerekçelere dayanmadığı görüşüne vardı.