AİHM’den Kavala ile ilgili kritik karar

AİHM, iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğunun “siyasi sebeplerle olduğu” ve “derhal serbest” bırakılması yönündeki kararına Türkiye'nin yaptığı itirazı reddetti.

AİHM'in kesinleşen kararı 10 Aralık 2019'dan beri tutuklu olan bu kararı Gezi direnişi soruşturmasından tahliye edilen ancak daha sonra “casusluk” iddiasıyla tekrar tutuklanan Kavala'nın durumunda değişiklik yaratmayacak.

NE OLMUŞTU?

AİHM ,Osman Kavala hakkında, 2 yıl 4 ay tutuklu kaldıktan sonra Gezi Parkı dosyasından tahliye kararı verilmişti. Ancak Kavala, henüz cezaevinden çıkarılmadan, bu kez “casusluk” iddiasıyla bir kez daha tutuklanmıştı.