Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AİHM’den Kavala ile ilgili kritik karar

Tutuklu iş insanı Osman Kavala için özgürlük kararı veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye’nin yaptığı itirazı kabul etmedi.

08:23 -
Haberler Gündem
AİHM’den Kavala ile ilgili kritik karar

AİHM, iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğunun “siyasi sebeplerle olduğu” ve “derhal serbest” bırakılması yönündeki kararına Türkiye'nin yaptığı itirazı reddetti.

AİHM'in kesinleşen kararı 10 Aralık 2019'dan beri tutuklu olan bu kararı Gezi direnişi soruşturmasından tahliye edilen ancak daha sonra “casusluk” iddiasıyla tekrar tutuklanan Kavala'nın durumunda değişiklik yaratmayacak.

NE OLMUŞTU?

AİHM ,Osman Kavala hakkında, 2 yıl 4 ay tutuklu kaldıktan sonra Gezi Parkı dosyasından tahliye kararı verilmişti. Ancak Kavala, henüz cezaevinden çıkarılmadan, bu kez “casusluk” iddiasıyla bir kez daha tutuklanmıştı.

İLGİLİ HABEROsman Kavala'ya 'anayasa'yı ihlal' suçlamasından tahliyeOsman Kavala'ya 'anayasa'yı ihlal' suçlamasından tahliye
15 Temmuz ANAYASA Avrupa darbe gezi Gezi Parkı Türkiye
Son güncelleme: 08:53 13.05.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more