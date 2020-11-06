Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 817 personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sözleşmeli personel ilanına başvurular 9 Kasım'da başlayacak ve 19 Kasım'da son bulacak.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

Genel Şartlar:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,

c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

Özel Şartlar:

Sosyal Çalışmacı pozisyonuna atanabilmek için;

a) Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.

Sosyal Çalışmacı (Kadın) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak,

c) Cinsiyeti kadın olmak.

Psikolog pozisyonuna atanabilmek için;

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.

Psikolog (Kadın) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak,

c) Cinsiyeti kadın olmak.

Çocuk Gelişimcisi (Kadın) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi veya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak,

c) Cinsiyeti kadın olmak.

Fizyoterapist pozisyonuna atanabilmek için;

a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.

Diyetisyen pozisyonuna atanabilmek için;

a) Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.

Hemşire (Kadın) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.

c) Cinsiyeti kadın olmak.

Diğer Sağlık Personeli pozisyonuna atanabilmek için;

a) Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az 70 puanı olmak.

Büro Personeli pozisyonuna atanabilmek için;

a) Herhangi bir lisans programından mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden en az 70 puanı olmak.

Destek Personeli pozisyonuna atanabilmek için;

Şoförlük, temizlik, basit bakım, ısıtma gibi hizmetleri yerine getirmek üzere;

a) İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

Yapı Donatım Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

Elektrik Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak,

Elektrik ön lisans programından mezun olmak,

Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği,

Elektronik Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az 70 puanı olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuru Şekli ve Süresi:

a) Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru ekranından elektronik ortamda 09/11/2020 tarihinden 19/11/2020 tarihi mesai bitimine (18:00) kadar yapacaklardır.

b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir unvan için başvuru yapabilecektir.

c) Adaylar başvuruda bulunacakları pozisyon unvanı için istenilen öğrenime ilişkin olarak, öncelikle e-devlet sisteminden alınan barkodlu/karekodlu öğrenim belgesini pdf formatında, bu belgenin e-devlet sisteminde bulunmaması durumunda ise diploma ya da mezuniyet belgesini taratarak pdf formatında “öğrenim belgesi” alanına yükleyeceklerdir.

ç) Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.

d) Fotoğrafı çekilerek sisteme yüklenen belgeler işleme alınmayacaktır.

e) Sınav başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurularak çıktısı alınıp, aday tarafından imzalanacak ve sözlü sınava gelindiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır.

f) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi:

a) Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 2 katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.

b) Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

c) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın tarihi ve yeri ile sınav için istenecek belgeler Bakanlık web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) ayrıca ilan edilecektir.

SINAV VE SINAV KONULARI

Sınav:

a) Sınav, sözlü olarak uygulanacaktır.

b) Sınava katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.

ç) Adaylar sınav sonuçlarına Bakanlık web sayfası üzerinden, başvuru sırasında belirlemiş oldukları şifre ile ulaşabileceklerdir.

d) Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Adayların bu sınava ilişkin hakları bu süreyle sınırlı olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Sınav Konuları ve Değerlendirme:

a) Adaylar Sınav Komisyonunca;

1- Bakanlığın görev alanına ait sosyal hizmet mevzuatı ve alan bilgisi (50 puan),

2- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

3- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

4- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

5- Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

6- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), konularından olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

b) Sınav komisyonu üyelerinin her bir adaya vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sınavda başarılı sayılmak için, sözlü sınav puanının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

c) Sınav puanı üstünlüğü esasına göre sıralama yapılmak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

ç) Sınav puanları eşit olan adayların bulunması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday, eşitlik halinde doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır.

TERCİH, YERLEŞTİRME VE ATAMA:

Tercih ve Yerleştirme:

a) Sınav sonucunda asil sırada yer alan adaylar, Bakanlık web sayfasında yapılacak tercih duyurusuna göre, sistem üzerinden tercihlerini bildireceklerdir.

b) Adaylar en fazla 10 tercih yapabilecek olup, “tercihleri haricinde bir yere yerleştirilmek isteyip istemediğini” belirteceklerdir.

c) Adaylar sözlü sınav puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda ilgili pozisyonlara yerleştirilecektir.

ç) Adaylar yerleştirme sonuçlarına Bakanlık web sayfası üzerinden, başvuru sırasında belirlemiş oldukları şifre ile ulaşabileceklerdir.

Atama

a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgelerle birlikte duyurulan süre içinde Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.

b) Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

c) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adayların ataması iptal edilecek olup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR:

a) Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb web adreslerinde yayımlanacaktır.

Sınav ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

b) Adayların başvuru sırasında sisteme, aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve e-posta adresini kaydetmeleri ve sınavın diğer aşamalarında kullanılacağı için sisteme giriş şifrelerini muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.

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