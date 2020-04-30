Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu: Tahliye edilenlerle iletişim kuramıyoruz

Çıkarılan son af yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte ilk etapta yaklaşık olarak 110 bin hükümlü Türkiye'nin çeşitli cezaevlerinden tahliye edildi.

Aile hekimlerinin kayıtlı nüfus sistemlerine otomatik olarak atanmaya başlayan yeni tahliye olmuş kişilerin Covid-19 özellikli hasta izlem listesine girmesi ile birlikte bazı karışıklıklar da ortaya çıktı.

HÜKÜMLÜLERİN ADRESLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER VAR

Hükümlülerin tahliyeleri sonrasındaki izlem süreçlerinin yürütülebilmesi için hüküm giymeden önce kayıtlı oldukları aile hekimlerine otomatik olarak atamalarının yapılması birçok karışıklık ve aksaklıklara sebep oluyor.

Tahliye sonrası yapılan bu hasta atamalarında ikamet esas alınmayarak daha önce kayıtlı olduğu aile hekimliği birimine atama esas alınıyor. Hükümlülerin tahliye sonrası farklı illerde ikamet etmeye başlaması, adres ve telefon değişiklikleri aile hekimlerinin hastalara ulaşımı konusunda zorluk çekmelerine ve zaman kaybına yol açıyor.

ÇOĞUNUN İLETİŞİM NUMARASI DEĞİŞMİŞ

Bu hastaların iletişim numaralarına ulaşılamıyor, ulaşılan iletişim numaraları cezaevi personeline, cezaevi müdürlüklerine ve hatta bazı durumlarda tahliye olmuş olan hükümlünün boşanmış olup yıllardır görüşmediği eşine dahi ait olabiliyor.

Karşılaşılan bu durumlar kişisel verilerin korunması kanununa halel getirmekle birlikte farklı sorunlar doğurabiliyor. Aile hekimlerini, tahliye olan hükümlüyü veya ulaşılan kişiyi zor durumda bırakabiliyor.

“YURT DIŞI GİRİŞİ DEĞİL TAHLİYE YAZSINLAR”

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen, “Cezaevi tahliyeleri sırasında hükümlünün son güncel iletişim bilgilerinin alınması ve Covid-19 özellikli izlem listesine girme sebebinin “yurt dışı girişi” değil de “tahliye” şeklinde belirtilmesi, açık ve yeterli bilgi paylaşımının yapılması Aile hekimlerinin daha sağlıklı hizmet vermesine yardımcı olacaktır” diyor.