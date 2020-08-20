Aile hekimleri ek ödeme alacak mı? Sağlık çalışanları ek ödemelerini ne zaman alacak?

Sağlık çalışanları merakla ek ödemelere dair detayları araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Sağlık çalışanlarına ek ödemelerle ilgili açıklama yapan Bakan Koca merak edilen konuya açıklık getirdi.

EK ÖDEMELER NE ZAMAN YATACAK?

Koca, 1 Ağustos’tan itibaren 3 aylık zaman diliminde sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacağını duyurdu. Pandemi döneminde aile hekimlerinin yoğun çalıştıklarını vurgulayan Sağlık Bakanı, aile hekimlerine aynı tarihlerde ek ödeme yapılacağını söyledi. Açıklama şu şekilde; 1 Ağustos’tan itibaren 3 aylık bir zaman diliminde ödeneceğini buradan söylemek istiyorum. Ayrıca Kovidli hasta grubuyla daha çok uğraşmayan hekimlerimiz veya sağlık çalışanlarımızla ilgili de ocak ayı esas alınarak ayrıca düzenleme yapılarak, ek ödeme planlanıyor.