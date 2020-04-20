”Aile Sağlık Merkezleri salgına hazırlıksız yakalandı”

Zeynep KAPLAN/SÖZCÜ

İstanbul Tabip Odası (İTO), İstanbul’daki Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ile İlçe Sağlık Müdürlükleri’nin yer aldığı Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri’nin (BBSH) pandemi sürecindeki durumuna ilişkin bir rapor yayınladı.

İTO’nun Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri’ne dair tespitleri şöyle:

* İstanbul’daki kamu ve özel hastanelerde olduğu gibi BBSH de pandemi sürecine hazırlıksız yakalanmıştır. BBSH birimlerinde görülen maske, önlük, eldiven gibi kişisel koruyucu donanım eksikliği bu hazırlıksızlığın görünen yüzüdür. Asıl olan ise organizasyonel hazırlıksızlık durumudur.

* Aile hekimliği sistemine geçilmesiyle birlikte ekip hizmeti anlayışının yok edilmesi, sevk sisteminin kurulmaması, bölgesel taban yerine listeye dayalı olması, BBSH’nin ASM-İSM olarak ikiye ayrılması, mevcut sistemin Covid-19 pandemisinde tıkanmasına ve yetersiz kalmasına yol açmıştır.

”BİRÇOK AİLE SAĞLIK MERKEZİ KÖTÜ DURUMDA”

* İstanbul’da 4 bin 500’ü aile hekimi, 4 bin 200’ü aile sağlığı çalışanı olmak üzere 11 bin sağlık çalışanı, bin 200 aile sağlık merkezinde çalışmakta olup birçok ASM eski binalarda, apartman dairelerinde, bodrum katlarında, boş dükkanlarda, prefabriklerde hizmet vermektedir.

”KARANTİNAYA ALINAN AİLE HEKİMLERİNİN ÜCRETİ KESİLDİ”

* 30’u aile hekimi 60 sağlık çalışanında corona virüsü saptanmıştır. Covid-19 tanısıyla tedavi gören, rapor verilen, karantinaya alınan aile hekimlerinin ücretlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından kesildi.

* Covid-19 vakalarının hangi ilçelerde ve semtlerde yoğunlaştığı, karantina, temaslı kişiler, test yapılan, yatan ve ayaktan tedavi gören hastalar konusunda şeffaf olmadığı için aile hekimleri hizmet verdikleri nüfusa dair yeterince bilgi sahibi olamamaktadır.

”MALZEMELERİ KENDİLERİ TEMİN EDİYORLAR”

* Sağlık Bakanlığı aile hekimlerine ‘cari gider’ adı altında ödeme yapmaktadır. Pandemi sürecinde aile hekimleri bu malzemeleri piyasadan kendileri temin etmek durumunda kalmışlardır.

* Şüpheli vakaların yönlendirilmesi ve 112’lerin ASM’lere gelişlerinde sorunlar yaşanmakta, hastalar saatlerce burada bekletilmek zorunda bırakılmaktadır.

* ASM'lerin dezenfeksiyonları düzenli olarak yapılmamaktadır. İlçe Sağlık Müdürüğü (İSM)'ler tarafından yürütülen filyasyon ve evde bakım hizmetleriyle aile hekimlerine kayıtlı kişileri ve hastaları hakkında bilgi verilmemekte, bir koordinasyon eksikliği göze çarpmaktadır.

* İstanbul’daki BBSH’nde çalışan hekimlerin, sağlık çalışanlarının Covid19 testleri yeterli ve düzenli olarak yapılmamaktadır.