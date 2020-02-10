Ailesini kaybeden depremzededen duygulandıran kampanya

Asya Koşal, 17 Ağustos 1999’da meydana gelen Gölcük depreminde enkaz altında kaldı. Çocukları Oğulcan (5), Cansu (8) ve eşi hayatını kaybederken, o 72 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Kangren olduğu için sağ kolu ve bacağı kesilen Koşal, 2011 yılında Yavuz Koşal’la evlenerek İzmir’e yerleşti.

DÖRT BİR YANDAN DESTEK GELDİ

48 yaşındaki Asya Koşal, tek elini kullanarak hem şiş hem de tığla örgü örüyor, ürünlerini sosyal medya üzeriden satışa sunuyor. 24 Ocak’ta Elazığ ve Malatya'yı vuran 6.8’lik sarsıntı sonrası depremzedeler için yardım kampanyası başlatan Koşal'a, Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Yardımsever kadın, 20 Şubat tarihinde hem kendisinin hem de arkadaşlarının ördüğü atkı, bere, kazak gibi ürünleri depremzedelere ulaştıracak.

O GÜNLER AKLIMDAN ÇIKMIYOR

Depremzedeleri çok iyi anladığını belirten Asya Koşal, şunları söyledi: Ben 17 Ağustos 1999 depremini yaşadım. Kızımı, oğlumu ve eski eşimi kaybettim. Üç gün enkaz altında kaldım. Sağ kolum ve sağ bacağımı kangren olunca kesmek zorunda kaldılar. O günler aklımdan çıkmıyor.

ENGELİMDEN DOLAYI DEPREM BÖLGESİNE GİDEMEDİM

Yaz mevsiminde olsaydık deprem bölgesine gider, hepsinin elini tutup gözlerine bakarak onlara destek olurdum. Engelimden dolayı kış şartlarında oraya gidemedim. Ancak kalbim ve dualarım onlarla. Özellikle enkaz altında kalanların nasıl bir ruh halinde olduklarını çok iyi biliyorum. (İHA)