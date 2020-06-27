Ailesini ziyaret etti, mahalledeki 42 kişi karantinaya alındı

Gaziantep'in Kurbanbaba Mahallesi’nde ikamet eden ve çalıştığı fabrikadan yıllık izne ayrılan Suphi K., ailesinin yaşadığı İslahiye ilçesine bağı Bayraktepe kırsal mahallesine gitti.

Eşi ve çocukları ile birlikte annesi ve babasının yanına gelen işçi, rahatsızlanarak kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi’nde yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca hemen tedavi altına alındı.

6 HANEYE TEMAS ETTİ

İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İslahiye İlçe Sağlık Müdürlüğü doktor ve hemşirelerden oluşan filyasyon ekibinin yaptığı çalışmada Suphi K’nin aynı mahallede bulunan 6 hane ile temas ettiği belirlendi.

EVLERE YAZI ASILDI

Ekipler tarafından “Covid-19 salgını sebebiyle bu ev karantina altına alınmıştır” yazılı notun asıldığı evlerde yaşayan 42 kişi ise evlerinde karantinaya alındı.

Dezenfekte çalışmasının yapıldığı mahallede, karantinada bulunan kişilerin dışarı çıkmamaları ve kimseyle temas kurmamaları için uyarılırken, ihtiyaçlarının ise Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanacağı belirtildi. (İHA)