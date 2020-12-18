Kaçırılan İranlı muhalif liderin sevgilisi için kırmızı bülten talebi

İsveç'te yaşayan İranlı rejim muhalifi Habib Farajollah Chaab, 10 Ekim 2020'de İstanbul'da kayboldu. İddiaya göre Chaab, sevgilisi Saberin Saidi'den aldığı “Gel artık evlenelim” talebi üzerine İstanbul'a geldi.

Chaab'ın sır biçimde ortadan kayboluşu MİT ve emniyeti harekete geçirdi. Bir yandan MİT araştırma yaparken diğer yandan İstanbul Emniyet İstihbarat ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yapıyordu. MİT ve emniyetin çalışmaları muhalif liderin İran'a kaçırıldığını ortaya koydu.

BEYAZ MİNİBÜSLE KAÇIRILDI

Araştırmalarda, olayın arkasındaki isimin ünlü uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti'nin adamları olduğu belirlendi. Chaab'ın beyaz bir minibüs ile Van'a oradan da İran'a götürüldüğünün anlaşıldı. 27 Kasım'da eş zamanlı baskında 11 şüpheli yakalandı. Haklarında casusluktan da işlem yapılan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

KIRMIZI BÜLTEN

Ancak olayın kilit ismi olan Chaab'ın İranlı sevgilisi bir türlü bulunamadı. Kaçırma planının içinde olduğu öne sürülen Saberin Saidi'nin de ülkesine kaçtığı belirlendi.

Her yerde aranan Saidi'nin yakalanması için Adalet Bakanlığı üzerinden İnterpol'e “Kırmızı Bülten' talebinde bulunulduğu öğrenildi. Saberin Saidi, Kırmızı Bülten çıkarılmasının ardından bütün dünyada aranacak.

CEMAL KAŞIKÇI OLAYI DA EKİM AYINDA YAŞANDI

Suudi Arabistanlı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı da 2 yıl önce ekim ayında öldürülmüştü. 2 Ekim 2018’de Türk nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenmek için İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na yönlendirilen Kaşıkçı’dan bir daha haber alınamamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı yaptığı soruşturma sonucunda, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’dan gelen iki ayrı ekip tarafından kaçırılmak istendiği, ancak direnmesi üzerine Kaşıkçı’nın konsolosun odasında boğularak öldürüldüğünü ve cesedinin de parçalanarak yok edildiğini duyurmuştu.