AKP’li Özkan’dan ‘sosyal medya düzenlemesi’ açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özkan, Meclis tatile girmeden önce son yasalaşacak düzenlemenin ise, ‘sosyal medya’ kanun teklifi olduğunu hatırlattı.

Özkan, teklif ile ilgili değerlendirmede bulunarak, gelişen teknolojiyle beraber sosyal medyanın hayatın büyük bir bölümünü kapladığına dikkat çekti.

Özkan şöyle devam etti:

* Burada kişisel güvenlikleri ve veri güvenliğini alma noktasında harekete geçme gereğini ortaya çıkarmıştır.

DİJİTAL EKONOMİ

* Dijital dünyada ‘veri’ bu dijital dünyanın en kıymetli hazinesidir. Birçok sosyal ağ sağlayıcısı ‘ürüne para ödemiyorsanız orada ürün sizsinizdir’ mantığıyla sadece o platformları kullanmamızdan büyük bir fayda sağlamaktadır.

* Sosyal ağ sağlayıcılarının veriler üzerine dijital bir ekonomi oluşturması, ellerindeki bu büyük veri kaynağını diledikleri şekilde kullanması; devletlerin bu konuda önlem-düzenleme ve hukuksal bir takım adımlar atmalarına sebep olmuştur.

* Veri üzerine inşa edilen ekonomi, dünyada olduğu gibi bizde de bulunduğumuz dönemde bir hukuka/düzenlemeye ihtiyaç duymaktadır.

5 MADDE SAYDI

Özkan, sosyal medya düzenlemesinin ne getireceğini şöyle saydı:

* Sosyal medyada veri paylaşımına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişilere ‘sosyal ağ sağlayıcısı’ tanımlaması getirilecek.

* Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıya Türkiye’de temsilci bulundurma yükümlülüğü getirilecektir.

* Temsilci bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, kademeli olarak artan yaptırımlar getirilecektir.

* Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılara kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğinin ihlali kapsamındaki içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap verme yükümlülüğü getirilecek ve yerine getirilmemesi halinde yaptırım uygulanacaktır.

* Erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanarak aynı internet sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvenceli hale getirilecektir. (DHA)